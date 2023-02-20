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По всей Украине тревога во время визита Байдена. Воздушные силы: Взлетели российские МиГ

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 12:38
По всей Украине тревога во время визита Байдена. Воздушные силы: Взлетели российские МиГ - Фото
МиГ-31К ВКС РФ (фото - МО РФ)

Днем 20 февраля во время приезда в Украину президента США Джо Байдена по всей стране объявлена воздушная тревога. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил на брифинге, что такие тревоги связаны со взлетом российских самолетов.

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"Вы видите карту тревог, она вся красная. Очевидно, что есть угроза всей территории государства", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что это происходит, когда взлетают носители ракет "Кинжал" МиГ-31К на севере. Эти самолеты могут летать как в России, так и в Беларуси.

"Связывать ли это с визитом лидера американского народа – делайте выводы сами. Эти полеты фактически происходят каждый день. Думаю, вряд ли российские СМИ будут говорить, что это какой-то сигнал, – они будут говорить, что это плановые полеты", – сказал Игнат.

По всей Украине тревога во время визита Байдена. Воздушные силы: Взлетели российские МиГ
  • Президент США Джо Байден приехал в Киев 20 февраля с неанонсированным ранее визитом. 
Оксана Житнюк
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