По всей Украине тревога во время визита Байдена. Воздушные силы: Взлетели российские МиГ

Днем 20 февраля во время приезда в Украину президента США Джо Байдена по всей стране объявлена воздушная тревога. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил на брифинге, что такие тревоги связаны со взлетом российских самолетов.

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"Вы видите карту тревог, она вся красная. Очевидно, что есть угроза всей территории государства", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что это происходит, когда взлетают носители ракет "Кинжал" МиГ-31К на севере. Эти самолеты могут летать как в России, так и в Беларуси.

"Связывать ли это с визитом лидера американского народа – делайте выводы сами. Эти полеты фактически происходят каждый день. Думаю, вряд ли российские СМИ будут говорить, что это какой-то сигнал, – они будут говорить, что это плановые полеты", – сказал Игнат.

Президент США Джо Байден приехал в Киев 20 февраля с неанонсированным ранее визитом.

Оксана Житнюк

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