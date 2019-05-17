"Побуду в тренде". Советник президента Бирюков тоже увольняется

Юрий Бирюков (фото - LIGA.net)

Советник действующего президента Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление на увольнение. Фото документа он опубликовал в Facebook.

"Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания", - написал Бирюков.

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"Прошу Вас уволить меня от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - сказано в заявлении.

Ранее сегодня LIGA.net стало известно, что в Администрации президента увольняют ряд членов команды действующего главы государства. АП покидают все члены команды Порошенко, включая пресс-секретаря Святослава Цеголко, замглавы АП Константина Елисеева, Виталия Ковальчука, главу АП Игоря Райнина.

"Команда Зеленского уже начала заходить в Администрацию президента", - рассказали в команде действующего главы государства.

В отставку уходит также секретарь СНБО Александ Турчинов. О том, что написал заявление об отставке сообщил и глава МИД Павел Климкин.