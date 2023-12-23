Почайна-Тараса Шевченко. В метро Киева не ответили, остановят ли поезда во время ремонта

В киевском метрополитене заявили, что способ и условия работ будут известны после подготовки проекта

Станция метро "Тараса Шевченко" (Фото: LIGA.net)

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" подтвердили необходимость капитального ремонта тоннеля между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко", но не ответили, будут ли останавливать движение поездов во время работ. Об этом сообщил заместитель начальника КП Дмитрий Пинчук в ответ на запрос LIGA.net.

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По его словам, предприятие постоянно ведет наблюдение за состояние тоннелей на всех участках подземки.

Он отметил, что из-за физического износа и необходимости улучшения условий эксплуатации в плановом капитальном ремонте нуждается тоннель на участке между "Почайной" и "Тараса Шевченко".

"Способ выполнения работ, сроки и условия будут определены на основе разработанной проектной документации", — заявил Пинчук.

С 8 декабря на срочный ремонт закрыли тоннель метрополитена на юго-западе Киева. Сначала говорили, что шесть станций метро на этом участке – "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – ближайшие полгода будут работать только как укрытие.

Однако с 13 декабря станции возобновили работу в челночном режиме.

Директор киевского Дептранса Руслан Кандибор сказал, что основной версией аварии тоннеля возле станции метро "Демиевская" считают ошибки при строительстве.

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