Почайна-Тараса Шевченко. В метро Киева не ответили, остановят ли поезда во время ремонта
Станция метро "Тараса Шевченко" (Фото: LIGA.net)

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" подтвердили необходимость капитального ремонта тоннеля между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко", но не ответили, будут ли останавливать движение поездов во время работ. Об этом сообщил заместитель начальника КП Дмитрий Пинчук в ответ на запрос LIGA.net.

По его словам, предприятие постоянно ведет наблюдение за состояние тоннелей на всех участках подземки.

Он отметил, что из-за физического износа и необходимости улучшения условий эксплуатации в плановом капитальном ремонте нуждается тоннель на участке между "Почайной" и "Тараса Шевченко".

"Способ выполнения работ, сроки и условия будут определены на основе разработанной проектной документации", — заявил Пинчук.

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