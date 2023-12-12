Новий розклад метро Теремки-Деміївська: як тепер курсуватимуть поїзди
У Київському метро з 13 грудня запрацює "човниковий" рух поїздів між станціями "Теремки"-"Деміївська". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулера або "човником"). Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі", – пояснюють у відомстві.
Водночас працівники метро можуть регулювати прохід пасажирів на станції, аби уникнути скупчень людей на платформах, зауважує КМДА.
Окрім цього, пише адміністрація, на станціях розмістять навігаційні матеріали з режимом роботи синьої гілки метро та графіком "човникового" руху поїздів.
Водночас усі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття, зазначили в відомстві.
КМДА публікує новий розклад (на схеми можна натиснути та зберегти):
- З 8 грудня на терміновий ремонт закрили тунель метрополітену на південному заході Києва. Планувалося, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" найближчі пів року працюватимуть тільки як укриття, проте наступного дня КМДА повідомила про можливість запустити човниковий рух між станціями.
- Ділянка метро, яку закривають на терміновий ремонт, – найновіша у Києві. Ці станції відкрили за часів експрезидента-утікача Віктора Януковича у 2010-2013 роках.
- Метрополітен має три основні версії пошкодження тунелю, одна з основних – неякісне будівництво в кінці нульових.
- Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що під загрозу метро Києва поставила "бездіяльність місцевої влади".
Читайте також: У Києві запускають ультракороткий автобусний маршрут на дві зупинки