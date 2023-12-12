Новий розклад метро Теремки-Деміївська: як тепер курсуватимуть поїзди

Фото: Wikimedia Commons / AMY

У Київському метро з 13 грудня запрацює "човниковий" рух поїздів між станціями "Теремки"-"Деміївська". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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"На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулера або "човником"). Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі", – пояснюють у відомстві.

Водночас працівники метро можуть регулювати прохід пасажирів на станції, аби уникнути скупчень людей на платформах, зауважує КМДА.

Окрім цього, пише адміністрація, на станціях розмістять навігаційні матеріали з режимом роботи синьої гілки метро та графіком "човникового" руху поїздів.

Водночас усі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття, зазначили в відомстві.

КМДА публікує новий розклад (на схеми можна натиснути та зберегти):

ДОВІДКА Човниковий рух – спосіб організації руху за аналогією з ткацьким човником на верстаті, коли один і той самий потяг рухається в обидва боки однією і тією самою колією, без розвороту на кінцевих пунктах. Зазвичай використовується на маршрутах із незначним пасажиропотоком або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією. Човниковий рух – спосіб організації руху за аналогією з ткацьким човником на верстаті, коли один і той самий потяг рухається в обидва боки однією і тією самою колією, без розвороту на кінцевих пунктах. Зазвичай використовується на маршрутах із незначним пасажиропотоком або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.

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