Новое расписание метро Теремки-Демиевская: как теперь будут ходить поезда
В Киевском метро с 13 декабря заработает "челночное" движение поездов между станциями "Теремки"-"Демиевская". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"На этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком"). Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе", – объясняют в ведомстве.
При этом работники метро могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах, отмечает КГГА.
Кроме этого, пишет администрация, на станциях разместят навигационные материалы с режимом работы синей ветки метро и графиком "челночного" движения поездов.
В то же время, все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия, отметили в ведомстве.
КГГА публикует новое расписание (на схемы можно нажать и сохранить):
- С 8 декабря на срочный ремонт закрыли тоннель метрополитена на юго-западе Киева. Планировалось, что шесть станций метро на этом участке – "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут ближайшие полгода работать только как укрытие, однако на следующий день КГГА сообщила о возможности запустить челночное движение между станциями.
- Участок метро, который закрывают на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли при беглом экс-президенте Викторе Януковиче в 2010-2013 годах.
- Метрополитен имеет три основные версии повреждения тоннеля, одна из основных – некачественное строительство в конце нулевых.
- Премьер Денис Шмыгаль считает, что под угрозу метро Киева поставило "бездействие местных властей".
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