Новое расписание метро Теремки-Демиевская: как теперь будут ходить поезда

Интервал будет составлять 13 и 17 минут в зависимости от направления движения

Фото: Wikimedia Commons / AMY

В Киевском метро с 13 декабря заработает "челночное" движение поездов между станциями "Теремки"-"Демиевская". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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"На этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком"). Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе", – объясняют в ведомстве.

При этом работники метро могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах, отмечает КГГА.

Кроме этого, пишет администрация, на станциях разместят навигационные материалы с режимом работы синей ветки метро и графиком "челночного" движения поездов.

В то же время, все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия, отметили в ведомстве.

КГГА публикует новое расписание (на схемы можно нажать и сохранить):

СПРАВКА Челночное движение – способ организации движения по аналогии с ткацким челноком на станке, когда один и тот же поезд движется в обе стороны по одной и той же колее, без разворота на конечных пунктах. Обычно используется на маршрутах с незначительным пассажиропотоком либо в период ограничения движения в связи с ремонтом или реконструкцией. Челночное движение – способ организации движения по аналогии с ткацким челноком на станке, когда один и тот же поезд движется в обе стороны по одной и той же колее, без разворота на конечных пунктах. Обычно используется на маршрутах с незначительным пассажиропотоком либо в период ограничения движения в связи с ремонтом или реконструкцией.

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