У Києві можуть запустити човниковий рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" – КМДА

Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води, підтоплень немає, всі шість станцій сухі, повідомив очільник департаменту КМДА

Фото: Wikimedia Commons / AMY

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що непошкодженим тунелем між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві можуть запустити човниковий рух. Про це кореспондентка Суспільного дізналася на брифінгу.

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За його словами, від кінця листопада фахівці спостерігали за появою тріщин та просіданням ґрунту на ділянці між станціями "Либідська" та "Деміївська". Протягом останніх днів ситуація погіршилася – тріщини розширилися, через них почала просочуватися вода.

Кандибор зазначив, що рішення закрити кілька станцій синьої гілки метро ухвалили через те, що "у будь-який момент міг статися обвал".

Зараз, передає Суспільне, вжили заходів для того, щоб тріщини не збільшувалися.

Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води, підтоплень немає, всі шість станцій сухі, повідомив очільник департаменту КМДА.

ДОВІДКА Човниковий рух – спосіб організації руху за аналогією з ткацьким човником на верстаті, коли один і той самий потяг рухається в обидва боки однією і тією самою колією, без розвороту на кінцевих пунктах. Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією. Човниковий рух – спосіб організації руху за аналогією з ткацьким човником на верстаті, коли один і той самий потяг рухається в обидва боки однією і тією самою колією, без розвороту на кінцевих пунктах. Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.

У зв'язку з підтопленням тунелю метро на Теремки управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві розпочало досудове розслідування за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

8 грудня у Києві на терміновий ремонт закрили тунель метро між "Деміївською" та "Теремками". Шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі пів року працюватимуть лише як укриття.

Ділянка метро, яку закривають на терміновий ремонт, – найновіша у Києві. Ці станції відкрили за Віктора Януковича у 2010-2013 роках.

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