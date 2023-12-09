В Киеве могут запустить челночное движение между станциями "Демиевская" и "Теремки" – КГГА
Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что неповрежденным тоннелем между станциями метро "Демиевская" и "Теремки" в Киеве могут запустить челночное движение. Об этом корреспондентка Суспильного узнала на брифинге.
По его словам, с конца ноября специалисты наблюдали за появлением трещин и просадкой почвы на участке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская". В последние дни ситуация ухудшилась – трещины расширились, через них начала просачиваться вода.
Кандибор отметил, что решение закрыть несколько станций синей ветки метро приняли из-за того, что "в любой момент мог случиться обвал".
Сейчас, передает Суспильне, приняли меры для того, чтобы трещины не увеличивались.
Из-за закрытия участка метро удалось стабилизировать движение воды, подтоплений нет, все шесть станций сухие, сообщил глава департамента КГГА.
- В связи с подтоплением тоннеля метро на Теремки управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве начало досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
- 8 декабря в Киеве на срочный ремонт закрыли тоннель метро между "Демиевской" и "Теремками". Шесть станций метро на этом участке – "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – ближайшие полгода будут работать только как укрытие.
- Участок метро, который закрывают на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли при Викторе Януковиче в 2010-2013 годах.
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