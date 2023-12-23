Почайна-Тараса Шевченка. У метро Києва не відповіли, чи зупинять потяги під час ремонту тунелю
Станція метро "Тараса Шевченка" (Фото: LIGA.net)

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" підтвердили необхідність капітального ремонту тунелю між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка", але не відповіли, чи зупинятимуть рух поїздів під час робіт. Про це повідомив заступник начальника КП Дмитро Пінчук у відповідь на запит LIGA.net.

За його словами, підприємство постійно веде спостереження за станом тунелів на всіх ділянках підземки.

Він зазначив, що через фізичне зношування та необхідність поліпшення умов експлуатації планового капітального ремонту потребує тунель на ділянці між "Почайною" та "Тараса Шевченка".

"Спосіб виконання робіт, терміни та умови будуть визначені на основі розробленої проєктної документації", — заявив Пінчук.

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