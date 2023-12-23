Почайна-Тараса Шевченка. У метро Києва не відповіли, чи зупинять потяги під час ремонту тунелю

У київському метрополітені заявили, що спосіб та умови робіт будуть відомі після підготовки проєкту

Станція метро "Тараса Шевченка" (Фото: LIGA.net)

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" підтвердили необхідність капітального ремонту тунелю між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка", але не відповіли, чи зупинятимуть рух поїздів під час робіт. Про це повідомив заступник начальника КП Дмитро Пінчук у відповідь на запит LIGA.net.

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За його словами, підприємство постійно веде спостереження за станом тунелів на всіх ділянках підземки.

Він зазначив, що через фізичне зношування та необхідність поліпшення умов експлуатації планового капітального ремонту потребує тунель на ділянці між "Почайною" та "Тараса Шевченка".

"Спосіб виконання робіт, терміни та умови будуть визначені на основі розробленої проєктної документації", — заявив Пінчук.

З 8 грудня на терміновий ремонт закрили тунель метрополітену на південному заході Києва. Спочатку говорили, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі пів року працюватимуть лише як укриття.

Проте з 13 грудня станції відновили роботу в човниковому режимі.

Директор київського Дептрансу Руслан Кандибор сказав, що основною версією аварії тунелю біля станції метро "Деміївська" вважають помилки під час будівництва.

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