Почти по всей Украине объявили тревогу: в ВСУ предупреждают о кораблях и авиации России
29.12.2022, 06:34
Российский военный корабль (иллюстративное фото - EPA)
обновлено
Около 06:00 утра почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия вывела в море ракетоносители и подняла стратегическую авиацию, предупреждают в оперативном командовании "Юг".
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По данным военных, на боевое дежурство в Черное море Россия вывела два ракетоносителя. Оба они – надводные. К пуску готовы 16 крылатых ракет "Калибр".
Также зафиксирована активность российской стратегической авиации.
ОБНОВЛЕНО В 07:25. Также в Черное море выведена подлодка. Суммарный залп увеличен до "Калибров".
В ОК призывают не пренебрегать воздушной тревог. Карта тревог на 06:30 выглядит так:
- Ночью 28 декабря Россия атаковала Днепр и Харьков дронами-камикадзе.
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