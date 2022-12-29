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Почти по всей Украине объявили тревогу: в ВСУ предупреждают о кораблях и авиации России

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 06:34
Почти по всей Украине объявили тревогу: в ВСУ предупреждают о кораблях и авиации России - Фото
Российский военный корабль (иллюстративное фото - EPA)
обновлено

Около 06:00 утра почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия вывела в море ракетоносители и подняла стратегическую авиацию, предупреждают в оперативном командовании "Юг".

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По данным военных, на боевое дежурство в Черное море Россия вывела два ракетоносителя. Оба они – надводные. К пуску готовы 16 крылатых ракет "Калибр".

Также зафиксирована активность российской стратегической авиации.

ОБНОВЛЕНО В 07:25. Также в Черное море выведена подлодка. Суммарный залп увеличен до "Калибров".

В ОК призывают не пренебрегать воздушной тревог. Карта тревог на 06:30 выглядит так:

Почти по всей Украине объявили тревогу: в ВСУ предупреждают о кораблях и авиации России

Читайте также: Под Киевом установят акустические датчики, они помогут выявлять российские ракеты и дроны

Марко Сировой
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воздушная тревога черноморский флот рф черное море авиация ракеты корабли калибр
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