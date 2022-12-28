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ВСУ отчитались о пяти сбитых дронах россиян под Днепром. Харьков тоже под ударом

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 22:34
ВСУ отчитались о пяти сбитых дронах россиян под Днепром. Харьков тоже под ударом - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: Wikipedia)
дополнено

Вечером 28 декабря в соцсетях сообщали о звуках взрывов в Днепропетровской области. Как сообщили в Воздушном командовании "Восток", в области успешно отработали силы противовоздушной обороны. Также под ударом оказался Харьков.

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Подразделения Воздушного командования "Восток" в Днепропетровской области уничтожили пять российских беспилотников. Предположительно, это были дроны-камикадзе иранского производства Shahed.

ДОПОЛНЕНО В 22.50. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что областной центр под обстрелом – второй раз за день. Предположительно, россияне задействовали "шахед". Под прицелом один из объектов инфраструктуры.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупреждал об угрозе ударов россиян дронами иранского производства.

Позднее Ким написал, что есть "много сбитий везде по Украине".

  • По данным начальника ГУР Буданова, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.
  • В ВСУ заявляют об изменении тактики россиян по использованию "шахедов". Первая волна направлена на выявление украинской противовоздушной обороны, а следующая – уже ударная волна.

Читайте также: Россияне постоянно перевозят иранские дроны и их пусковые установки, прячут от ВСУ – NYT

Оксана Житнюк
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