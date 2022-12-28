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Россияне постоянно перевозят иранские дроны и их пусковые установки, прячут от ВСУ – NYT

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 19:53
Россияне постоянно перевозят иранские дроны и их пусковые установки, прячут от ВСУ – NYT - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты в Украине постоянно перемещают иранские беспилотники и их пусковые установки, потому что знают – на них постоянно охотятся украинские защитники. Об этом говорится в статье New York Times.

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"Похоже, что Иран отправляет беспилотники российским войскам на грузовых самолетах, как правило, по маршрутам, которые оставляют мало возможностей для их перехвата", – говорится в статье.

Украинским военным приходится искать возможности атаковать "шахеды" на земле, что, по информации NYT, является непростой задачей.

По словам американских и британских правительственных чиновников, еще чуть больше месяца назад беспилотники в основном базировались в Крыму. Затем они исчезли на несколько дней и вновь появились на временно оккупированной части Запорожской области.

Как пишет NYT, передвижение иранских дронов отслеживают американские и украинские военные разведчики.

"Но беспилотники очень мобильны, их системы запуска установлены на грузовиках, а россияне знают, что за ними охотятся, поэтому они перемещают их в более безопасные места – это затрудняет их отслеживание и нанесение ударов", – говорится в статье.

Американцы помогают украинским военным обнаруживать места, где готовятся к запуску иранские дроны – россияне их постоянно меняют, используя площадки от футбольных полей до парковок.

  • 19 декабря Россия атаковала "шахедами" Николаевскую область и Киев. На столицу летело около 20 дронов, 15 из них сбили, повреждена энергетическая инфраструктура.

Читайте также: Буданов: Россия купила 1700 "шахедов", поставки идут траншами. С ракетами Иран не спешит

Наталія Медведєва
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война Иран дрон Shahed-136
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