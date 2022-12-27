Россияне изменили тактику применения иранских дронов – спикер ВСУ

Российские оккупанты изменили тактику применения иранских дронов против Украины. Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк подчеркнула, что об изменении тактики россиян по использованию "шахедов" говорит то, что беспилотники из второй партии оккупанты используют не так часто, как те, которые были получены первыми.

"Они стараются использовать их для выявления противовоздушной обороны. Первая волна направлена именно на это. А потом уже идет следующая – ударная волна", – сказала Гуменюк.

Она уточнила, что именно массовый запуск иранских дронов, когда их летит сразу несколько десятков нацелен на выявление расположения украинских комплексов ПВО.

"Именно поэтому мы снова и снова подчеркиваем – не надо говорить, где и когда сработала ПВО", – сказала спикер ОК "Юг".

19 декабря Россия атаковала "шахедами" Николаевскую область и Киев. На столицу летело около 20 дронов, 15 из них сбили, повреждена энергетическая инфраструктура.

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Наталія Медведєва

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