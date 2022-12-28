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Под Киевом установят акустические датчики, они помогут выявлять российские ракеты и дроны

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 21:39
Под Киевом установят акустические датчики, они помогут выявлять российские ракеты и дроны - Фото
Андрей Небытов (Фото: Facebook Небытова)

В Киевской области будет установлена система акустических датчиков для усиления возможностей по обнаружению российских ракет и дронов. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Моя Киевщина.

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По словам главы областной полиции, сейчас о движении дронов или ракет российских оккупантов на низких высотах, когда их сложно отследить с помощью радиолокационного оборудования, военным часто сообщают местные жители.

"Конечно, эта информация от людей очень важна для анализа военными и принятия соответствующих мер силами ПВО", – заявил Небытов.

Он сообщил, что в Киевской области для защиты объектов критической инфраструктуры решили установить датчики, которые смогут собирать акустическую информацию и своевременно передавать ее подразделениям ПВО.

"Это сможет защитить не только критическую инфраструктуру, не только подстанции, которые постоянно обстреливает враг, но и другие объекты, куда будут нацелены удары", – уточнил Небытов.

Он пояснил, что речь идет о датчиках дополнительного сбора информации, позволяющих ПВО получать данные не только с радаров и с линии 102, но и из тех мест, где нет людей.

Читайте также: Россияне постоянно перевозят иранские дроны и их пусковые установки, прячут от ВСУ – NYT

Наталія Медведєва
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дрон киевская область Андрей Небытов Shahed-136
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