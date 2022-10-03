Под Бериславом зенитчики ВСУ сбили российский штурмовик Су-25
03.10.2022, 13:13
Фото: Воздушные силы ВСУ
Украинские силы 3 октября уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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3 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонской области подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" сбило российский штурмовик Су-25.
- 29 сентября ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 под Николаевом.
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