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ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 под Николаевом

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 18:26
ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 под Николаевом - Фото
Су-25 (Фото - Воздушное командование Юг)

Украинские силы 29 сентября уничтожили два российских штурмовика Су-25. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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29 сентября около 17:00 часов в Баштанском районе Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбили два самолета армии РФ Су-25.

Также Воздушные силы подтвердили уничтожение трех российских беспилотников "Орлан-10" в течение минувших суток.

ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 под Николаевом
  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 29 сентября украинские силы уничтожили 262 российских самолета и 224 вертолета.

Читайте также: Как бойцы ВСУ сбивают самолеты россиян: видео процесса с передовой от первого лица

Оксана Житнюк
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