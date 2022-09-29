ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 под Николаевом
29.09.2022, 18:26
Су-25 (Фото - Воздушное командование Юг)
Украинские силы 29 сентября уничтожили два российских штурмовика Су-25. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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29 сентября около 17:00 часов в Баштанском районе Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбили два самолета армии РФ Су-25.
Также Воздушные силы подтвердили уничтожение трех российских беспилотников "Орлан-10" в течение минувших суток.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 29 сентября украинские силы уничтожили 262 российских самолета и 224 вертолета.
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