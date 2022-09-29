ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 под Николаевом

Украинские силы 29 сентября уничтожили два российских штурмовика Су-25. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

29 сентября около 17:00 часов в Баштанском районе Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбили два самолета армии РФ Су-25.

Также Воздушные силы подтвердили уничтожение трех российских беспилотников "Орлан-10" в течение минувших суток.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 29 сентября украинские силы уничтожили 262 российских самолета и 224 вертолета.

Читайте также: Как бойцы ВСУ сбивают самолеты россиян: видео процесса с передовой от первого лица

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.