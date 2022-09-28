UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как бойцы ВСУ сбивают самолеты россиян: видео процесса с передовой от первого лица видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 12:58
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Оперативное командование "Восток" показало видеозапись одного из эпизодов уничтожения штурмовика Су-25 российских оккупантов бойцами Вооруженных Сил Украины. Помимо кадров, представлены переговоры врага и фото дымящего самолета, снятые камерой беспилотника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ОК "Восток" напомнили о двух успешных – и подтвержденных – недавних случаях "охоты" на Су-25 ВКС РФ бойцами подразделений противовоздушной обороны 93-й бригады "Холодный Яр" в Донецкой области.

"Падение на временно оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских оккупантов", – сообщили военные.

Смотрите видео: Сверхнизкий проход украинских "сушек" после боевого задания на восточном фронте

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война 93 бригада пзрк су-25
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 