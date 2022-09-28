Оперативное командование "Восток" показало видеозапись одного из эпизодов уничтожения штурмовика Су-25 российских оккупантов бойцами Вооруженных Сил Украины. Помимо кадров, представлены переговоры врага и фото дымящего самолета, снятые камерой беспилотника.
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В ОК "Восток" напомнили о двух успешных – и подтвержденных – недавних случаях "охоты" на Су-25 ВКС РФ бойцами подразделений противовоздушной обороны 93-й бригады "Холодный Яр" в Донецкой области.
"Падение на временно оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских оккупантов", – сообщили военные.
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