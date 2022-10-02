В Лимане найдены обломки российского бомбардировщика Су-34 – фото

В освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружены обломки бомбардировщика армии РФ Су-34. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Обломки российского бомбардировщика Су-34, RF-81852, найдены в Лимане. Раньше они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян", – пишут в Воздушных силах.

В сообщении не уточняется, когда и при каких обстоятельствах был уничтожен российский бомбардировщик.

Лиман был оккупирован войсками РФ в конце мая. Сегодня, 2 октября, президент Владимир Зеленский объявил, что населенный пункт полностью зачищен от оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 2 октября украинские силы уничтожили 264 российских самолета и 227 вертолетов оккупантов.

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Оксана Житнюк

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