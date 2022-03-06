Под Харьковом оккупанты заставляют вывешивать белые тряпки на зданиях – сводка Генштаба

В населенном пункте Липцы Харьковской области оккупанты забирают телефоны у местных жителей, заставляют одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 6 марта.

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Не достигнув успешного продвижения подразделений, оккупационные войска в нарушение международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

"В населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляют одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки", – сказано в сообщении.

Около 14:00 противник нанес массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.

В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимости уничтожения фашизма". Эти данные уточняются, говорится в сводке Генштаба

Подразделения ВСУ осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили три танка, четыре БМП, две бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, двое захватчиков попали в плен. Враг несет потери и по другим направлениям, отметили в Генштабе.

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Вадим Ребрина

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