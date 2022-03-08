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Под Харьковом уничтожен российский генерал-майор Виталий Герасимов

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 00:05
Под Харьковом уничтожен российский генерал-майор Виталий Герасимов - Фото
Уничтоженный генерал-майор российской армии Виталий Герасимов

Под Харьковом ликвидирован генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Герасимов – начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России.

Уничтоженный российский оккупант принимал участие во второй чеченской войне и военной операции РФ в Сирии. Получил медаль "За возвращение Крыма".

В ГУР опубликовали аудиоперехват разговоров оккупантов. Захватчики жалуются на проблемы со связью. Российский солдат докладывает, что после боя "200-й Герасимов" и несколько "300-х". 

Две записи аудиоперехвата слушать по ссылке.

Под Харьковом уничтожен российский генерал-майор Виталий Герасимов
  • 3 марта появилась информация об уничтожении бывшего командира 7 воздушно-десантной дивизии, заместителя командующего 41 армии России генерал-майора Андрея Суховецкого.
  • 4 марта министр обороны Алексей Резников сообщил об уничтожении российского генерала.

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Наталия Медведева
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