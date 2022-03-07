Военная разведка опубликовала список оккупантов, которые бомбят Украину с самолетов

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, который наносит авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

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"Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", – сказано в сообщении.

Ранее ГУР Минобороны опубликовало список личного состава 6 отдельной танковой бригады оккупационных войск России (военная часть 54096), участвующей во вторжении в Украину.

Также обнародован список военнослужащих 11 армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе восточного военного округа) российских оккупационных войск, которые осуществляют вторжение в Украину со стороны Беларуси.

Вадим Ребрина

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