Военная разведка опубликовала список оккупантов, которые бомбят Украину с самолетов
07.03.2022, 22:28
Главное управление разведки Минобороны опубликовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, который наносит авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.
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"Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", – сказано в сообщении.
- Ранее ГУР Минобороны опубликовало список личного состава 6 отдельной танковой бригады оккупационных войск России (военная часть 54096), участвующей во вторжении в Украину.
- Также обнародован список военнослужащих 11 армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе восточного военного округа) российских оккупационных войск, которые осуществляют вторжение в Украину со стороны Беларуси.
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