Под Херсоном оккупанты грабят, обыскивают и угрожают тем, кто не берет паспорта РФ – ГШ

В Херсонской области россияне угрожают "фильтрацией" тем, кто не получит паспорта РФ до марта. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, в поселке Новотроицкое Херсонской области россияне проводят фильтрационные мероприятия – в первую очередь это касается тех, кто работал в украинских госучреждениях, отказывается сотрудничать с оккупантами и выходить на работу.

Также россияне угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия.

В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововладимировка Херсонской области оккупанты проводят ежедневные обыски, бесчинства и грабежи местных жителей. Они крадут бытовую технику, телефоны и все ценные вещи, сообщает Генштаб.

Сегодня спикер ВСУ сообщил, что Силы обороны повредили два "Града", из которых россияне обстреливали Херсон.

8 февраля россияне несколько раз обстреляли Херсон и близлежащие населенные пункты. В результате погибли два человека, четверо получили ранения.

Оксана Житнюк

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