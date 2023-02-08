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Силы обороны повредили два "Града", из которых россияне обстреливали Херсон – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 11:30
Силы обороны повредили два
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Силы обороны повредили две реактивные системы залпового огня "Град", из которых российские оккупанты обстреливали Херсон. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что на юге уничтожены семь малых плавсредств, которые оккупанты подготовили для выдвижения диверсионно-разведывательных групп.

"Удалось повредить две установки типа "Град", из которых из Олешек обстреливали Херсон", – сообщила спикер Сил обороны юга.

По ее словам, россияне, перемещаясь по левобережной части Херсонской области, с помощью этих РСЗО обстреливают гражданских на освобожденном правом берегу Днепра.

  • Утром 8 февраля Генштаб сообщил, что армия России сосредотачивает усилия и пытается наступать на пяти направлениях в районах шести населенных пунктов.

Читайте также: Контроль Днепра. Британская разведка объяснила смысл боев на островах на юге

Наталія Медведєва
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война Олешки Наталья Гуменюк
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