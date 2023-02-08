Контроль Днепра. Британская разведка объяснила смысл боев на островах на юге

Украинские и российские военные ведут бои на островах в дельте Днепра, чтобы контролировать вход в стратегически важную реку и не допустить наступления по ней. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

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По словам британцев, после бегства россиян с правого берега Днепра столкновения и разведка продолжаются в сложной сети островов в дельте Днепра.

Россияне почти наверняка использовали небольшие лодки, чтобы обеспечить присутствие на ключевых островах, а Украина несколько раз успешно применила дальнобойную артиллерию для нейтрализации этих аванпостов.

Обе стороны также, вероятно, разместили небольшие группы на Кинбурнской косе.

По мнению британцев, и украинцы, и россияне стремятся сохранить присутствие в этих районах, чтобы контролировать доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку.

Британцы считают маловероятным, что Россия попытается переправиться через Днепр – такой штурм будет чрезвычайно сложным и затратным.

В конце января спецподразделение ГУР переправилось через Днепр и провело ночной рейд в районе Новой Каховки.

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Марко Сировой

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