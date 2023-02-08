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Контроль Днепра. Британская разведка объяснила смысл боев на островах на юге

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 09:25
Контроль Днепра. Британская разведка объяснила смысл боев на островах на юге - Фото
Дніпровські острови (скриншот Google Maps)

Украинские и российские военные ведут бои на островах в дельте Днепра, чтобы контролировать вход в стратегически важную реку и не допустить наступления по ней. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

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По словам британцев, после бегства россиян с правого берега Днепра столкновения и разведка продолжаются в сложной сети островов в дельте Днепра.

Россияне почти наверняка использовали небольшие лодки, чтобы обеспечить присутствие на ключевых островах, а Украина несколько раз успешно применила дальнобойную артиллерию для нейтрализации этих аванпостов.

Обе стороны также, вероятно, разместили небольшие группы на Кинбурнской косе.

Контроль Днепра. Британская разведка объяснила смысл боев на островах на юге

По мнению британцев, и украинцы, и россияне стремятся сохранить присутствие в этих районах, чтобы контролировать доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку.

Британцы считают маловероятным, что Россия попытается переправиться через Днепр – такой штурм будет чрезвычайно сложным и затратным.

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Марко Сировой
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война днепр острова армия рф войска россии
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