Под Херсоном россияне роют себе не окопы, а ямы, чтобы получить ранение и уехать – ОК "Юг"

В Херсонской области россияне роют себе не окопы, а углубления, надеясь получить незначительное ранение и избежать дальнейшего участия в боях. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Он отметил, что российские оккупанты теряют позиции, и не находит мотивации для ведения наступательных действий.

По словам Назарова, деморализованное войско выискивает способы, чтобы вернуться домой.

"Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения", – сказал Назаров.

Он добавил, что оккупанты напуганы потерями руководящего и рядового состава, растеряны отсутствием перспектив, потому пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными.

В сегодняшней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на юге Украины армия РФ сосредоточила усилия на удержании рубежей, ведет разведку, оборудует позиции, пытается помешать перегруппировке украинских войск, а ВСУ отбили наступление под Херсоном.

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Оксана Житнюк

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