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ВСУ остановили наступление под Херсоном, Россия пыталась блокировать Лисичанск – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 07:53
ВСУ остановили наступление под Херсоном, Россия пыталась блокировать Лисичанск – Генштаб - Фото
Украинские военные (фото - Головнокомандувач ЗС України, Facebook)

Силы обороны Украины отбили наступление армии РФ в Херсонской области и одно из наступлений на Бахмутском направлении, россияне пытались блокировать Лисичанск с юга. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

На Харьковском направлении враг сосредоточил основные усилия на удержании ранее занятых рубежей, обстрелял из артиллерии инфраструктуру в районе Харькова и Вяловского водохранилища. Украинские силы подавили действия штурмовой группы в районе Уд. Армия РФ нанесла авиаудар из вертолетов Ка-52 в районе Яворского.

На Славянском – РФ сосредоточила усилия на наступлении в направлении Довгенького и Долины. Враг обстрелял украинские позиции, нанес авиаудар возле Дибровного, пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое-Мазановка, продолжается бой.

Донбасс

На Донецком направлении РФ бросила основные усилия на удержание рубежей и перегруппировку. На Краматорском – активных боевых действий не вела, обстреливала украинские подразделения из минометов и РСЗО в районе Райгородка и Стародубовки.

Северодонецкое – россияне обстреливали Лисичанск, Спорное, Волчеяровку, нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. Враг вел штурмовые действия в районе Метелкиного, Сиротиного, Воронового, чтобы вытеснить украинские подразделения.

Читайте также: Выход из Северодонецка обеспечил ВСУ лучшие оборонительные позиции – Пентагон

Бахмутское – украинские воины остановили наступление российской пехоты в направлении Владимировка-Покровское, после огневого отпора враг отошел. Армия РФ ведет наступление в направлении Пилипчатино-Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты-Вершина россияне продвинулись на 1 км.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направления РФ пытается сковывать украинские силы и удерживать рубежи. На Запорожском – РФ ведет оборону.

Враг пытался взять под контроль дорогу Ясиноватая-Константиновка, вел бой в направлении Василевки-Камянке, украинские силы дали отпор – РФ отошла с потерями.

Юг

На Южнобугском направлении армия РФ сосредоточила усилия на удержании рубежей, ведет разведку, оборудует позиции, пытается помешать перегруппировке украинских войск. Российская ротно-тактическая группа пыталась вести наступление в районе Потемкино-Высокополье Херсонской области для восстановления утерянного положения, но успеха не имела и отошла. В Черном и Азовском морях – в готовности бить ракетами "Калибр" находятся четыре носителя.

Север

На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений, остается угроза ракетных ударов из Беларуси. На Северском – в Брянской и Курской областях РФ находятся до трех российских общевойсковых БТГр (примерно 1800-3000 военных) и подразделения ВДВ, россияне обстреляли из артиллерии приграничье Черниговской и Сумской областей, продолжают укреплять оборонительные позиции в Брянской области.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс лисичанск наступление Херсонская область бахмут армия рф генштаб
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