Оккупанты дважды контратаковали у Потемкино Херсонской области, отступили с потерями

24 июня в Херсонской области российские оккупанты попытались контратаковать в районе села Потемкино, успеха не имели. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, новые ударные группировки врага в Херсонской области не зафиксированы, но имеющимися силами в направлении Высокополье оккупанты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкино. Успеха не имели и отступили, потеряв два танка, четыре бронированных машины и 19 солдат.

В Николаевской области ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Штурмовики ВС ВСУ нанесли авиационный удар по скоплению оккупантов в районе Снигиревки, а вертолеты – в районе Александровки.

За сутки подтвержденные потери противника составили: 46 военных, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка "Гиацинт", два танка Т-72 и семь единиц другой бронированной техники.

24 июня генштаб ВСУ сообщил, что в Херсонской области часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и бежала в район Ольгино Бериславского района.

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Наталия Медведева

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