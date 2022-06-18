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"Бабули сразу поменяли их на гривни" – глава Херсонского облсовета о провале РФ с рублями

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 20:31
Александр Самойленко (Фото - Facebook Самойленко)

Жители временно оккупированной Херсонской области не воспринимают ни российские рубли, ни паспорта РФ, а пенсионеры, которые брали деньги, сразу же шли менять их на гривни. Об этом рассказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в интервью Укринформу.

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По словам Самойленко, первая попытка оккупантов ввести рубли была в Геническом районе, который был захвачен первым, и где россияне сразу назначили своего гауляйтера Андрея Клочко.

"Они взяли списки самых незащищенных – пенсионеров – и выплатили им по 10 000 рублей. Но что произошло – бабули взяли деньги, пошли и тут же их поменяли на гривни, которые положили в карман, а рубли вернулись обратно в Крым", – рассказал Самойленко.

По его словам, после этого у оккупантов других больших попыток ввести рубль пока не было.

"Хотя есть крупные аграрные предприятия, которые сейчас действуют на грани коллаборационизма – пусть их уже оценивает наша правоохранительная система – и использующие рубль для закупки горюче-смазочных материалов и т.д. Но здесь речь идет о безналичном рубле. А что касается наличного, то его очень мало. Никто не хочет принимать те рубли", – сказал глава облсовета.

Он отметил, что с паспортами РФ сложилась та же ситуация – никто их не хочет их брать.

"Они там объявили акцию, что дают 10 000 рублей тому, кто откажется от гражданства Украины и получит российский паспорт. Но желающих не нашлось даже среди маргиналов. Даже пьяница какой-то понимает, что украинский паспорт – это все, а российский – ничего", – сказал Самойленко, добавив, что из-за такой позиции херсонцев проблема с выдачей российских паспортов на сегодняшний день выглядит как отсроченная.

  • 11 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о провале кампании по раздаче российских паспортов во временно оккупированном Херсоне. По данным пропагандистских росСМИ, желающих взять "документ" нашлось не много – гауляйтер Владимир Сальдо и еще 22 человека.
  • По словам президента Владимира Зеленского, это было "больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытки получить билет, чтобы сбежать".
  • 12 июня оккупанты пытались отметить так называемый День России в Херсоне, но на "праздник" пришли только около 30 человек.

Читайте также: Жителей Херсонской области призвали выехать, чтобы облегчить ВСУ освобождение региона

Оксана Житнюк
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Херсон рубль паспорт рф александр самойленко
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