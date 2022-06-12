РФ пыталась отметить "День России" в Херсоне и планировала провокации. Пришли 30 человек

Сегодня, 12 июня, в так называемый День России, войска РФ планировали устроить провокационные обстрелы во временно оккупированном Херсоне во время массовых "празднований". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Спикер Владислав Назаров сообщил, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне развернули программу празднования так называемого Дня России с торжествами и массовыми мероприятиями.

"В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением ВСУ", – сказал Назаров.

Сегодня российский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщил, что во временно оккупированном Херсоне в так называемый День России прошел концерт с участием малоизвестных российских исполнителей ("Земляне", Елена Север и группа СПБ). На снятом пропагандистами видео – только сцена, людей не показали.

Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что устроенный оккупантами концерт ко "Дню России" в Херсоне провалился.

"Люди не пришли. От силы 30-40 человек сомнительного контингента", – отметил Хлань.

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о провале кампании по раздаче российских паспортов во временно оккупированном Херсоне. По данным пропагандистских росСМИ, желающих взять "документ" нашлось не много – гауляйтер Владимир Сальдо и еще 22 человека.

По словам президента Владимира Зеленского, это было "больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытки получить билет, чтобы сбежать".

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Оксана Житнюк

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