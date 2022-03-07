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Под Киевом оккупанты обстреляли из минометов эвакуационный автобус – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 21:25
Под Киевом оккупанты обстреляли из минометов эвакуационный автобус – фото - Фото
Фото: ОГП

Сегодня, 7 марта, вблизи села Лютеж Вышгородского района Киевской области оккупанты обстреляли из минометов автобус, на котором планировалось эвакуировать местных жителей. Ранен водитель – военнослужащий Нацгвардии. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Начато расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

Кроме того, утром 7 марта оккупанты обстреляли село Бышев Фастовского района. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, уничтожены транспортные средства.

В селе Победа Бучанского района военные РФ совершили вооруженное нападение на мирное население и открыли огонь по зданиям населенного пункта. В селе Мощун из стрелкового оружия ранен местный житель. В Ирпене огнестрельное ранение получила женщина.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

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Вадим Ребрина
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Россия война киевская область ОГП
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