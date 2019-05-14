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14.05.2019, 12:40

Под КСУ подрались представители Нацкорпуса и сторонники БПП: фото

Под КСУ подрались представители Нацкорпуса и сторонники БПП: фото - Фото
Фото: Telegram Нацкорпуса

Возле Конституционного суда произошла потасовка между членами Нацкорпуса и сторонниками БПП

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Возле Конституционного суда произошла драка между сторонниками партий Свобода и Нацкорпус с одной стороны и сторонниками партии Блок Петра Порошенко – Солидарность с другой. Об этом сообщает Громадське.

Потасовка началась после того, как представители Свободы начали обвинять действующего президента Петра Порошенко в потерях украинских военных в Иловайском котле и при обороне Дебальцево, в коррупции в армии, а также в отмене Конституционным судом нормы о незаконном обогащения.

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Фото: Telegram Нацкорпуса

В ответ сторонники БПП начали скандировать: "Позор!"

С 10:00 сегодня, 14 мая, под КСУ проходит акция "Не дадим отменить люстрацию". Суд собирался продолжать рассмотрение конституционности положений законов об очищении власти и о предупреждении коррупции.

Ранее сегодня сообщалось, что суд отложил рассмотрение закона об очищении власти.

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Теги: конституционный суд, БПП, свобода, нацкорпус
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