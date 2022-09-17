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Под Мелитополем снова взрывы на базе оккупантов – мэр

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 16:47
Под Мелитополем снова взрывы на базе оккупантов – мэр - Фото
Иллюстративное фото - взрывы на аэродроме под Мелитополем (Фото - Telegram / Иван Федоров, Мелитополь)

Под Мелитополем снова взрывы в местах размещения военной техники и личного состава оккупантов. Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины. 

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Пять взрывов произошли примерно в 15:30 в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть военной техники и личного состава, сообщил Федоров.

Сегодня, в четыре утра, взрыв произошел на базе россиян, расположенной в Радивоновке в районе того же Молочного лимана. 

  • 6 сентября сообщалось, что гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий пытался сбежать из Мелитополя в Крым, но был возвращен россиянами под конвоем. 

 

Сергій Бережний
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