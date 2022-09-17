Под Мелитополем снова взрывы на базе оккупантов – мэр

Под Мелитополем снова взрывы в местах размещения военной техники и личного состава оккупантов. Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины.

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Пять взрывов произошли примерно в 15:30 в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть военной техники и личного состава, сообщил Федоров.

Сегодня, в четыре утра, взрыв произошел на базе россиян, расположенной в Радивоновке в районе того же Молочного лимана.

6 сентября сообщалось, что гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий пытался сбежать из Мелитополя в Крым, но был возвращен россиянами под конвоем.

Сергій Бережний

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