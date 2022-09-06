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Гауляйтер Балицкий сбегал в Крым из Мелитополя, россияне вернули его под конвоем — мэр

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 16:30
Гауляйтер Балицкий сбегал в Крым из Мелитополя, россияне вернули его под конвоем — мэр - Фото
Евгений Балицкий (Фото: скриншот с видео)

Экс-регионал и гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сбегал в Крым из Мелитополя, но был возвращен россиянами под конвоем. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, недавно Балицкий покидал Мелитополь и уезжал во временно оккупированный Крым, однако россияне вернули его под конвоем на 1 сентября, чтобы показать, что он жив.

Федоров отметил, что после 1 сентября Балицкий снова пропал и на сегодняшний день не замечен в Мелитополе. 

"Он давно просился работать на удаленке, видимо россияне ему разрешили. Если понадобится, то его привезут под конвоем. Это точно не тот человек, который принимает решение", — сказал он.

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Дмитро Гриниченко
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евгений балицкий война мелитополь временно оккупированные территории Иван Федоров
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