Гауляйтер Балицкий сбегал в Крым из Мелитополя, россияне вернули его под конвоем — мэр
Экс-регионал и гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сбегал в Крым из Мелитополя, но был возвращен россиянами под конвоем. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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По его словам, недавно Балицкий покидал Мелитополь и уезжал во временно оккупированный Крым, однако россияне вернули его под конвоем на 1 сентября, чтобы показать, что он жив.
Федоров отметил, что после 1 сентября Балицкий снова пропал и на сегодняшний день не замечен в Мелитополе.
"Он давно просился работать на удаленке, видимо россияне ему разрешили. Если понадобится, то его привезут под конвоем. Это точно не тот человек, который принимает решение", — сказал он.
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