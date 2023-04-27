Под Москвой заметили в небе "неизвестный беспилотник внушительных размеров" – видео

В Подмосковье заметили беспилотник "внушительных размеров", видео распространяют российские Telegram-каналы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Днем 27 апреля россияне в соцсетях разместили видео и сообщили, что "неизвестный беспилотник внушительных размеров" был замечен в Подмосковье – в небе над Серпуховом.

В сообщении Telegram-каналов также сказано, что очевидцы сообщили об этом в полицию, и сейчас выясняют, откуда взялся этот БПЛА.

24 апреля российские Telegram-каналы и пропагандисты со ссылкой на силовиков сообщили о падении под Москвой беспилотника со взрывчаткой. БПЛА нашли в лесополосе в Богородском округе Подмосковья.

Читайте также: Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.