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Под Москвой заметили в небе "неизвестный беспилотник внушительных размеров" – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 17:16
Под Москвой заметили в небе
Москва с дрона (скриншот)

В Подмосковье заметили беспилотник "внушительных размеров", видео распространяют российские Telegram-каналы.

Днем 27 апреля россияне в соцсетях разместили видео и сообщили, что "неизвестный беспилотник внушительных размеров" был замечен в Подмосковье – в небе над Серпуховом.

В сообщении Telegram-каналов также сказано, что очевидцы сообщили об этом в полицию, и сейчас выясняют, откуда взялся этот БПЛА.

Читайте также: Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Оксана Житнюк
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