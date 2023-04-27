Под Москвой заметили в небе "неизвестный беспилотник внушительных размеров" – видео
27.04.2023, 17:16
Москва с дрона (скриншот)
В Подмосковье заметили беспилотник "внушительных размеров", видео распространяют российские Telegram-каналы.
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Днем 27 апреля россияне в соцсетях разместили видео и сообщили, что "неизвестный беспилотник внушительных размеров" был замечен в Подмосковье – в небе над Серпуховом.
В сообщении Telegram-каналов также сказано, что очевидцы сообщили об этом в полицию, и сейчас выясняют, откуда взялся этот БПЛА.
- 24 апреля российские Telegram-каналы и пропагандисты со ссылкой на силовиков сообщили о падении под Москвой беспилотника со взрывчаткой. БПЛА нашли в лесополосе в Богородском округе Подмосковья.
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