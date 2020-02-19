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"Под одну гребенку". В Слуге народа критикуют реформу прокуратуры

"Под одну гребенку". В Слуге народа критикуют реформу прокуратуры - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
19.02.2020, 12:38

Нардеп от Слуги народа Денис Монастырский считает, что после переаттестации в прокуратуре запуганы и чувствуют неопределенность

Много профессиональных прокуроров остались без работы в результате реформы Генеральной прокуратуры. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, депутат из фракции Слуга народа Денис Монастырский в интервью Цензор.нет.

"Принцип - срезать всех под одну гребенку - сработал в этом случае. И это плохая история," - заявил он.

По его словам, в результате реформы прокуратуры было уволено множество прокуроров, которые делали "огромный кусок работы". Последствия этого, считает Монастырский, будут видны к осени.

Из-за того, что должностей лишились "много достойных сотрудников", состояние в прокуратуре можно описать как "запуганность" и "неопределенность будущего", считает Монастырский. Сотрудники, по его словам, не знают, что с ними будет происходить.

В то же время, на вопрос о слухах о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки, Монастырский заявил, что "коней на переправе не меняют", и назначение нового генпрокурора может привести к коллапсу переаттестации региональных прокуратур и "ступору всей системы". По его словам, сотрудники готовятся к сдаче тестов, и работа для многих отходит на второй план, поэтому переаттестацию нужно проводить как можно быстрее при действующем генпрокуроре.

  • 19 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о реформе прокуратуры.
  • Перед преобразованием ГПУ в Офис генпрокурора была проведена аттестация, которую не сумели пройти 55% прокуроров.
  • 24 декабря вступил в силу приказ генпрокурора о начале работы Офиса генпрокурора.

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