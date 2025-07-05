Под Воронежем фиксируется пожар в районе военного аэродрома Борисоглебск после атаки БпЛА
В Воронежской области мог быть атакован дронами город Борисоглебск. Мониторинг пожаров NASA фиксирует задымление в районе военного аэродрома.
Официального подтверждения атаки по военному объекту не поступало.
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении в регионе якобы свыше 25 дронов силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
В одном из муниципалитетов оборвалась линия электропередач якобы из-за падения обломков дрона. Также повреждена кровля частного дома и гаража.
По словам Гусева, энергоснабжение удалось оперативно восстановить. По состоянию на 07:45 в регионе сохранялась опасность применения дронов.
- 6 июня Украина на опережение ударила по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево" в России. Поражено скопление авиации противника, оставшейся после операции "Паутина".