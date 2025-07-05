Під Воронежем зафіксовано пожежу в районі військового аеродрому "Борисоглебськ" після атаки БпЛА
У Воронезькій області могло бути атаковане дронами місто Борисоглебськ. Моніторинг пожеж NASA фіксує задимлення в районі військового аеродрому.
Офіційного підтвердження атаки на військовий об'єкт не надходило.
Глава Воронезької області Олександр Гусєв заявив про знищення в регіоні понад 25 дронів силами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
В одному з муніципалітетів обірвалася лінія електропередач, нібито через падіння уламків дрона. Також пошкоджено дах приватного будинку та гаража.
За словами Гусєва, енергопостачання вдалося оперативно відновити. Станом на 07:45 у регіоні залишалася загроза застосування дронів.
- 6 червня Україна завдала превентивного удару по аеродромах "Енгельс" та "Дягілево" в Росії. Було вражено скупчення авіації противника, що залишилася після операції "Павутина".