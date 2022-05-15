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Под Запорожьем оккупанты бросают в тюрьму своих отказников, жгут трупы солдат в курятнике

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 03:37
Под Запорожьем оккупанты бросают в тюрьму своих отказников, жгут трупы солдат в курятнике - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

На Запорожском направлении российские оккупанты устроили тюрьму для своих военных, которые отказываются воевать, а трупы солдат сжигают в курятнике. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Как отмечается, в поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту.

"Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя", – говорится в сообщении.

  • 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ готовит многоэшелонированную оборону под Запорожьем.

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Наталия Медведева
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Запорожье
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