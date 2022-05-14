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РФ пытается обеспечить уход войск от Харькова, готовит оборону под Запорожьем – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 07:11
РФ пытается обеспечить уход войск от Харькова, готовит оборону под Запорожьем – Генштаб - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Армия РФ пытается обеспечить уход российских войск от Харькова, готовит многоэшелонированную оборону под Запорожьем, безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Донбассе и вывозит военную технику из Беларуси. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что наиболее активен враг на Слобожанском и Донецком направлениях. Его основная цель не изменилась – контроль Донецкой, Луганской, Херсонской областей и коридора во временно оккупированный Крым. Ситуация по направлениям:

Слобожанское

На Харьковском направлении активных боевых действий армия РФ не вела. Основные усилия она бросила на обеспечение отвода своих войск от Харькова, удержание занятый позиций и маршрутов поставок. В районе Изюма, Капитоловки и Дибровы проводила воздушную разведку с беспилотником Орлан-10.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии гражданские и военные объекты в районах Довгенького, Долины, Гусаровки.

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Донецкое и Таврическое  

РФ использовала артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и авиацию, чтобы нанести максимальные потери украинским силам, истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения. На Донецком и Луганском направлениях за сутки украинские силы отбили 10 атак.

Кроме того, враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение в районе Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы. В Мариуполе – продолжает блокировать украинские силы на заводе Азовсталь, массировано бьет артиллерией и авиацией.

На Запорожском направлении РФ готовится к построению многоэшелонированной обороне для удержания захваченной территории.

Южнобугское

Без существенных изменений. Враг обстреливает украинские позиции из минометов и ствольной артиллерии.

Волынское и Полесское

Без активных действий РФ. До семи беларуских батальонов прикрывают границу, продолжается вывоз из Беларуси военной техники и имущества армии РФ.

Северское

Враг продолжает усиленно охранять границу в Брянской и Курской областях.

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Марк Сировой
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