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"Отметелим и этих". Россия планирует наступления на трех направлениях – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 06:39
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Армия России планирует наступления сразу на трех направлениях – в районе Попасной, Авдеевки и Запорожья. Но украинские войска смогут дать им отпор. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он сказал, что Россия готовит "маленькое наступление" сразу на трех направлениях.

По его словам, в районе Попасной накопились российские войска – вероятно, они пойдут на запад или на север от Попасной. Также в районе Авдеевки вчера было три российских штурма, но украинские артиллеристы дали им отпор.

"Но тем не менее, они там немножко подкоцентрировались и хотят пробить нашу оборону. Ой, хотят. Оно понятно почему. Потому что партия требует окружения Рубежного, Северодонецка, Лисичанска", – сказал Арестович.

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Также он сказал, что на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, который тоже хочет напасть. "Мы ждем с нетерпением похода этих людей в наступление", – сказал он.

По его мнению, нереально достичь ни одной из политических целей Кремля нынешними силами. Он отметил, что в районе Авдеевки армия РФ не продвинулась ни на метр за 80 дней атак.

"Тех отметелили – отметелим и этих (новых наступающих. – Ред.). Ну, есть угроза наступления тактического уровня. Они будут наступать – мы будем в них стрелять. Я думаю, не получится (у россиян. – Ред.), как и все раньше", – подытожил он.

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Марк Сировой
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Донбасс авдеевка наступление Запорожье Попасная армия рф Алексей Арестович войска россии
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