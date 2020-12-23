Поддержка Зеленского продолжает снижаться, вырос рейтинг Гройсмана и Разумкова – опрос
Президентский рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.
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В первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, голоса определившихся с кандидатом распределились бы так:
Владимир Зеленский – 26,5% (в сентябре – 29%);
Петр Порошенко – 14,3% (14%);
Юрий Бойко – 10,1% (15,5%);
Юлия Тимошенко – 9,8% (9,3%);
Виктор Медведчук – 7,7% (в сентябре не включался в опрос);
Владимир Гройсман – 6,4% (3,6%);
Игорь Смешко – 6% (6,4%);
Дмитрий Разумков – 4,1% (2,7%).
Остальные кандидаты набирают меньше 4%.
Опрос проводился 16-20 декабря по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. Методом персонального интервью опрошены 2000 человек от 18 лет и старше. Погрешность не более 2,2%.
- В ноябре по данным опроса КМИС Зеленский в первом туре получил бы 33,3%, Порошенко – 17,3%, Тимошенко – 11,1%, Бойко – 10,5%.
- В декабре по опросу Центра Разумкова Зеленский набирает 28%, Порошенко – 19,3%, Бойко – 17,2%.
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