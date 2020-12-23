Поддержка Зеленского продолжает снижаться, вырос рейтинг Гройсмана и Разумкова – опрос

Президентский рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, голоса определившихся с кандидатом распределились бы так:

Владимир Зеленский – 26,5% (в сентябре – 29%);

Петр Порошенко – 14,3% (14%);

Юрий Бойко – 10,1% (15,5%);

Юлия Тимошенко – 9,8% (9,3%);

Виктор Медведчук – 7,7% (в сентябре не включался в опрос);

Владимир Гройсман – 6,4% (3,6%);

Игорь Смешко – 6% (6,4%);

Дмитрий Разумков – 4,1% (2,7%).

Остальные кандидаты набирают меньше 4%.

Опрос проводился 16-20 декабря по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. Методом персонального интервью опрошены 2000 человек от 18 лет и старше. Погрешность не более 2,2%.

В ноябре по данным опроса КМИС Зеленский в первом туре получил бы 33,3%, Порошенко – 17,3%, Тимошенко – 11,1%, Бойко – 10,5%.

В декабре по опросу Центра Разумкова Зеленский набирает 28%, Порошенко – 19,3%, Бойко – 17,2%.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.