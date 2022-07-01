Подготовка к учебе офлайн. Монастырский заявил, что в большинстве школ есть укрытия

В большинстве украинских школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться в случае воздушной тревоги. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У большинства школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. Специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений", – сказал глава МВД.

По его словам, требование таково: чтобы в нескольких метрах ходьбы от школы были защитные сооружения, где можно находиться во время тревоги.

"Для большинства родителей аргументом является то, что если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе, то это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. О них позаботятся, и у детей будет должное образование", – сказал Монастырский.

Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что образовательный процесс в школах с 1 сентября возобновится в режиме офлайн. И что Минобразования сейчас проводит аудит мест, где в случае опасности можно укрыть детей.

Заявление Витренко спровоцировало шквал обсуждений в родительских сообществах.

После оживленных обсуждений и возмущений родителей глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что окончательно решать, готова ли школа к офлайн-обучению, будут основатели учебного заведения. То есть местные власти. В частности, департамент образования.

Формат работы школ Киева, в частности, заведений без укрытий, будет зависеть от военной ситуации в Украине в конце августа 2022 года, сообщили LIGA.net в Департаменте образования и науки КГГА.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.