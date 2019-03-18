Подкуп избирателей. Депутат пояснил, почему не пришел на допрос

Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат от БПП Сергей Березенко утверждает, что договорился о встрече со следователем по делу о возможном подкупе избирателей в помещении комитета Верховной Рады. Об этом он написал в Facebook.

Березенко заявил, что готов ответить на любые вопросы следствия, однако текущая неделя - пленарная. "Поэтому я попросил через адвоката встретиться со следователем - Мирковцем Дмитрием Михайловичем, по месту работы - в комитете Верховной Рады", - написал депутат.

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Сегодня адвокат, по словам Березенко, передал соответствующее письмо следствию с этой просьбой и получил на это согласие.

"Обязательно сообщу о результатах этой встречи общественности - насколько мне позволят это рамки КПК", - пообещал депутат.

Ранее журналист Юрий Бутусов написал у себя в Facebook, что Нацполиция 13 марта направила в Раду вызов Березенко на допрос в качестве свидетеля в Главное следственное управление Нацполиции на 18 марта.

Сегодня, 18 марта, пресс-служба МВД заявила, что Березенко проигнорировал приглашение Нацполиции на допрос.