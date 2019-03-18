Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 21:56

Подкуп избирателей. Депутат пояснил, почему не пришел на допрос

Подкуп избирателей. Депутат пояснил, почему не пришел на допрос - Фото
Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сергей Березенко заявил, что готов ответить на любые вопросы следствия, однако текущая неделя - пленарная

Реклама
Реклама

Народный депутат от БПП Сергей Березенко утверждает, что договорился о встрече со следователем по делу о возможном подкупе избирателей в помещении комитета Верховной Рады. Об этом он написал в Facebook.

Березенко заявил, что готов ответить на любые вопросы следствия, однако текущая неделя - пленарная. "Поэтому я попросил через адвоката встретиться со следователем - Мирковцем Дмитрием Михайловичем, по месту работы - в комитете Верховной Рады", - написал депутат.

Реклама

Сегодня адвокат, по словам Березенко, передал соответствующее письмо следствию с этой просьбой и получил на это согласие.

"Обязательно сообщу о результатах этой встречи общественности - насколько мне позволят это рамки КПК",  - пообещал депутат.

Ранее журналист Юрий Бутусов написал у себя в Facebook, что Нацполиция 13 марта направила в Раду вызов Березенко на допрос в качестве свидетеля в Главное следственное управление Нацполиции на 18 марта.

Сегодня, 18 марта, пресс-служба МВД заявила, что Березенко проигнорировал приглашение Нацполиции на допрос.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Березенко, БПП, выборы, подкуп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 