Подкуп избирателей и хулиганство: Аваков дал статистику нарушений

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В полицию поступило около 700 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании, среди которых - подкуп избирателей и хулиганство. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании парламентского комитета, передает корреспондент LIGA.net.

По словам министра, составлено 147 админпротоколов, начато 15 производств, есть задержанные.

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Среди нарушений несколько случаев хулиганства, именно по таким ситуациям есть задержанные.

Аваков сообщил, что около 30 заявлений поступило об организации системы подкупа избирателей. Он уточнил, что по информации заявителей, такие схемы организовывались в интересах нескольких зарегистрированных кандидатов.

Также среди проблем реклама без исходных данных на бордах или в СМИ, нарушения системы оплаты избирательной рекламы.

По итогам соцопроса в середине-конце января 2019 года, лидер президентской гонки - шоумен Владимир Зеленский. Однако в то, что он станет следующим главой государства, верит только каждый девятый опрошенный, что видно по результатам совместного исследования группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс.