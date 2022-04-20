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Подоляк: Без всяких условий готовы на переговоры в Мариуполе, чтобы забрать своих

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 22:40
Подоляк: Без всяких условий готовы на переговоры в Мариуполе, чтобы забрать своих - Фото
Михаил Подоляк (фото с личной страницы в Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что он и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе с представителями страны-агрессора для эвакуации бойцов полка Азов и мирных жителей.

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"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", – написал Подоляк в Twitter.

Эту информацию подтвердил Арахамия.

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей", – написал он в Telegram.

По его словам, представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

"Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", – отметил Арахамия.

  • 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых, даже посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не дало никаких результатов. 
  • 17 апреля Зеленский сказал, что повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорами при участии международных партнеров, либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города.
  • Сегодня в полку Азов заявили, что готовы эвакуироваться из Мариуполя "при поддержке третьей стороны" со своим стрелковым оружием, ранеными и телами погибших бойцов.
Вадим Ребрина
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