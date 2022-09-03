Подоляк – чиновникам РФ: Сроки завершения войны определит Украина, как и размер репараций

Украина будет определять сроки завершения войны, освобождая территории. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он комментировал два пропагандистских тезиса российских чиновников – что "СВО (так роспропаганда называет полномасштабное вторжение в Украину) будет завершена в сроки", и что "Запад отдаляет ее завершение".

"Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат Россией репараций", – отреагировал на эти тезисы Подоляк.

2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не момент для переговоров, ведь РФ хочет все решать силой.

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Марко Сировой

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