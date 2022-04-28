Подоляк: Энергетическое эмбарго России – вопрос времени, РФ ждет невиданная бедность
Россия рано или поздно столкнется с энергетическим эмбарго, в среднесрочной перспективе РФ ждет невиданная бедность, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter.
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"Введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени. Отказ от российской нефти – это не только моральная ответственность, но и расчет: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира, поэтому мир не может себе позволить зависеть от нее", – написал он.
По словам Подоляка, быстро перестроиться на альтернативные источники поставок будет дорого, но еще дороже будет этого не сделать.
"В среднесрочной перспективе Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", – подытожил советник главы ОП.
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