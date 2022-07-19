Подоляк: Газовый шантаж РФ — это экономический терроризм, нужно усилить военную помощь
19.07.2022, 07:11
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия совершает акт "экономического терроризма" через газовый шантаж Европы. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, давление РФ на страны Европы через энергоресурсы является проявлением "экономического терроризма", а единственным ответом на газовый шантаж Москвы может быть усиление военной и экономической помощи Украины.
"Россия хочет внести раскол в европейское единство, навязать свои правила, получить "золотую акцию влияния" и унизить западных лидеров", — заявил Подоляк.
- С 16 июня Северный поток, по которому Германия получает газ из России, начал работать всего на 40% мощности. Россия говорит, что это связано с техническими проблемами. И в Канаде, и в Германии, и в Украине заявляли, что это просто отговорка – на самом деле решение Газпрома ограничить поставки газа носило политический характер.
- Несмотря на это, 10 июня Канада объявила о решении вернуть Германии спорную турбину. Германия с облегчением приняла решение Канады, его также поддержали в США.
- МИД Украины вместе с Министерством энергетики призвали Канаду отменить передачу турбины.
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