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Подоляк: Лишь 9% из почти 1500 мировых компаний вышли с рынка России

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 17:01
Подоляк: Лишь 9% из почти 1500 мировых компаний вышли с рынка России - Фото
Михаил Подоляк (фото — пресс-служба Офиса президента)

С 24 февраля 2022 года только 9% из почти 1500 мировых компаний вышли с российского рынка. Некоторые из них даже признают террористические организации ЛНР и ДНР "республиками". Об этом в Telegram написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Почти год войны. И только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок России…" – написал он.

По информации Подоляка, среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), американские (12,4%), японские (7%).

В частности, в государстве-террористе продолжают работать METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit, написал Подоляк.

Некоторые западные банки, по его данным, вообще за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России.

Подоляк говорит, что Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы, отметил он.

"Налог на прибыль компаний в России – 20%. Следовательно, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро только этим налогом. Сумма других сборов намного больше. То есть это и есть налог на войну, на убийства украинцев", – говорится в сообщении.

Более того, по словам Подоляка, Raiffeisen "признал псевдореспублики "Л(Д)НР", предложив частично мобилизованным кредитные каникулы, его примеру последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank".

Он напомнил, что недавно НАПК признало американскую корпорацию Procter & Gamble международным спонсором войны. Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.

"Работая в РФ, международные компании платят в российский госбюджет налоги, которые используются для изготовления продукции оборонно-промышленного комплекса. Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП России", – написал Подоляк. .

Кроме того, по его информации, компании еще и способствуют мобилизационным мероприятиям в РФ. Согласно новому российскому законодательству, корпорации, работающие в РФ, вынуждены содействовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение, подчеркнул он.

"Не выйти с рынка России за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция. Не забывайте и об уровне коррупции в России. Каждый бизнес пополняет карманы непосредственно путина и его окружения – авторов агрессивной войны в центре Европы. Пассивное бездействие – это также преступление. Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильным способом завершить войну", – подчеркнул советник главы ОП.

  • 2 февраля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило американскую компанию Procter & Gamble в список международных спонсоров войны.

Читайте также: Добить империю. Какие именно санкции нанесут сокрушительный удар по России в 2023 году.

Вадим Ребрина
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