Подоляк назвал "странными" призывы к переговорам с Россией: Это означало бы капитуляцию

Попытки убедить Украину начать мирные переговоры с Россией после целого ряда военных побед выглядят странно, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью AFP.

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"Когда у вас есть инициатива на поле боя, немного странно получать предложения типа: военным путем всего не добиться, надо договариваться", – сказал он.

По его мнению, это бы означало, что Украина, "возвращающая свои территории, должна капитулировать перед проигрывающей страной".

Подоляк подчеркнул, что Москва не делала никаких прямых предложений Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников.

Украина расценивает такие разговоры как обманный маневр: Кремль хочет получить время для передышки и подготовки нового наступления.

"Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием переговоры. Она просто временно остановится. А тем временем будет тренировать мобилизованные войска, искать дополнительное вооружение и укреплять свои позиции", – предупредил Подоляк.

Он считает, что Владимир Путин все еще одержим идеей уничтожить Украину, и переговоры с ним бессмысленны.

"Наши партнеры все еще считают, что можно вернуться в довоенную эпоху, когда Россия является надежным партнером", – добавил Подоляк.

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Андрій Водяний

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