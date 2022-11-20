Подоляк назвал "странными" призывы к переговорам с Россией: Это означало бы капитуляцию
Попытки убедить Украину начать мирные переговоры с Россией после целого ряда военных побед выглядят странно, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью AFP.
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"Когда у вас есть инициатива на поле боя, немного странно получать предложения типа: военным путем всего не добиться, надо договариваться", – сказал он.
По его мнению, это бы означало, что Украина, "возвращающая свои территории, должна капитулировать перед проигрывающей страной".
Подоляк подчеркнул, что Москва не делала никаких прямых предложений Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников.
Украина расценивает такие разговоры как обманный маневр: Кремль хочет получить время для передышки и подготовки нового наступления.
"Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием переговоры. Она просто временно остановится. А тем временем будет тренировать мобилизованные войска, искать дополнительное вооружение и укреплять свои позиции", – предупредил Подоляк.
Он считает, что Владимир Путин все еще одержим идеей уничтожить Украину, и переговоры с ним бессмысленны.
"Наши партнеры все еще считают, что можно вернуться в довоенную эпоху, когда Россия является надежным партнером", – добавил Подоляк.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальны после освобождения Херсона.
- Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.
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