Подоляк назвал три условия, при которых Украина может остановить боевые действия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, при каких условиях Силы обороны Украины могут остановить боевые действия.

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"Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО/военных преступников, не выучат смысл понятия "международное право", – написал Подоляк.

31 декабря Подоляк после очередной массированной ракетной атаки, устроенной страной-террористом перед Новым годом, обратился к россиянам.

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Вадим Ребрина

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